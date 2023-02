Iserlohn: Trickdiebstahl und Telefonbetrügereien

Iserlohn. Ein Dieb verwickelte einen Senior an der Baarstraße in ein Gespräch und stahl Geld aus der Börse. Zudem gab es einen Telefonbetrug.

Trickdiebe und Betrüger haben ihr Unwesen getrieben, wie die Polizei am Montag mitteilt. Ein 79-jähriger Iserlohner wurde Samstagmittag gegen 13.15 Uhr Opfer eines Trickdiebes. An der Baarstraße, Ecke Trift, verwickelte der unbekannte Täter den Senioren in ein Gespräch und bat darum, zwei Euro zu wechseln. Kurz danach stellte er fest, dass der Unbekannte ihm Geldscheine aus der Börse entwendet hatte. Der Täter verschwand Richtung Innenstadt. Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: kurze schwarze Haare, ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, von normaler Statur und bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke.

Eine 78-jährige Iserlohnerin hatte – schon vor einiger Zeit – einen angeblichen Anruf ihrer Sparkasse. Der Anrufer behauptete, die Seniorin habe 900 Euro nach Warstein überwiesen. Dabei habe es sich um Falschgeld gehandelt. Der Betrüger fragte sie nach vorhandenem Bargeld und wollte sich die Nummern eines Geldscheins vorlesen lassen. Als die Seniorin sagte, sie wolle ihre Tochter informieren, legte der Anrufer auf. Die Polizei warnt weiter vor Betrugsmaschen am Telefon, die zum Ziel haben, das Vermögen auszuspionieren.

