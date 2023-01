Iserlohn: Über 500 Schüler schauen „Schindlers Liste“

Iserlohn. Paul Ziemiak initiiert in Iserlohn Filmveranstaltung anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus. Noch gibt es freie Plätze.

Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) zeigt die Konrad-Adenauer-Stiftung 30 Jahre nach der Premiere das Meisterwerk „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg im FilmpalastIserlohn. Ausgestrahlt wird der Film an zwei Terminen. Neben der Filmvorstellung gibt es Gespräche mit Prof. Dr. Dr. Michel Friedman und Paul Ziemiak. Friedmans Eltern und Großmutter wurden als sogenannte „Schindler-Juden“ über „Schindlers Liste“ gerettet. Gemeinsam wird über den Film sowie über die Aufarbeitung der NS-Verbrechen diskutiert.

Neben einer exklusiven Aufführung am Montagvormittag (30. Januar 2023) für Schülerinnen und Schüler in Iserlohn, die die Oberstufe besuchen, gibt es zuvor am Sonntag, den 29. Januar 2023 eine Vorstellung für die Öffentlichkeit. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Der Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Veranstaltung findet im Filmpalast Iserlohn statt (Kurt-Schumacher-Ring 1-3, 58636 Iserlohn). Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Eine Abendkasse wird am Veranstaltungstag ebenfalls angeboten.

Positive Resonanz in Iserlohner Schulen

Paul Ziemiak betont: „Die äußerst positive Resonanz der Schulen in Iserlohn auf dieses Veranstaltungsformat freut mich sehr. Die Nachfrage ist so hoch, dass zwei Kinosäle arrangiert werden. So wird allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, sich mit dieser bedeutenden Thematik auseinanderzusetzen. Die schrecklichen NS-Verbrechen sind das dunkelste Kapitel der Geschichte unseres Landes. Mir ist es ein sehr großes Anliegen, darüber mit jungen Menschen zu sprechen. Wir dürfen niemals vergessen.“

