Iserlohn: Unbekannte beschädigen Autos in Sümmern

Sümmern. Wegen mehrerer beschädigter Autos in Iserlohn-Sümmern war die Polizei am Wochenende beschäftigt. Was alles kaputt gegangen ist.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte in Iserlohn-Sümmern mehrere Fahrzeuge, berichtet die Polizei am Montag. Am Amselweg wurden an vier Autos die Scheibenwischer abgebrochen.

Hinzu kam jeweils ein abgebrochener Scheibenwischer an Am Westhang und an der Uhlenburg an dort parkenden Autos. An der Schützenstraße sowie am Teigelbrand wurden die Außenspiegel von zwei Autos beschädigt. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor.

