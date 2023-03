Der Polizei liegen keine Hinweise nach einer Sachbeschädigung in Hennen vor.

Sachbeschädigung Iserlohn: Unbekannte beschädigen Friseursalon in Hennen

Hennen. Mit einem Stein haben Unbekannte die Scheibe eines Friseursalons in Hennen beschädigt. Die Besitzerin bemerkte den kreisrunden Einschlag.

Vermutlich mit einem Stein haben Unbekannte laut Polizeibericht zwischen Freitagabend und Samstagmorgen eine Scheibe eines Friseursalons an der Hennener Straße in Iserlohn beschädigt. Die Besitzerin des Salons stellte einen entsprechenden kreisrunden Einschlag am Morgen fest und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Aktuell liegen keinerlei Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn