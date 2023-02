Iserlohn: Unbekannte beschädigen mehrere Autos

Iserlohn. Laut Polizeiberichten haben Unbekannte in Iserlohn mehrere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt. Unter anderem wurde ein Kühlergrill verbeult.

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurde laut Polizeibericht an der Calvinstraße in Iserlohn ein blauer Jaguar beschädigt. Ein Unbekannter riss die Kennzeichenhalterung ab und verbeulte den Kühlergrill. Am Samstag zwischen 9.30 und 21.45 Uhr wurde ein Vorderreifen eines an der Straße Zur Sonnenhöhe geparkten grauen 5er BMW zerstochen. Am Freitagnachmittag, zwischen 14.30 und 17.45 Uhr, wurde ein Auf dem Kämpchen abgestellter VW Tiguan zerkratzt.

