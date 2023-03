Iserlohn: Unbekannte beschmieren Schule mit Graffitis

Iserlohn. Die Grundschule und Sporthalle an der Langerfeldstraße in Iserlohn wurden am Wochenende mit Graffitis beschmiert. Die Polizei ermittelt.

Ein Verantwortlicher der Grundschule an der Langerfeldstraße stellte am Montagmorgen mehrere Graffitis an Außenwänden und Glasscheiben der Schule sowie an der daneben liegenden Sporthalle fest, berichtet die Polizei.

Unbekannte haben die Schmierereien offenbar über das Wochenende an den Gebäuden hinterlassen. Hinweise auf die Identität der Sprüher liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

