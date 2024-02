Iserlohn: Unbekannte brechen Spind in Fitnessstudio auf

Einen Spind in einem Fitnessstudio in Iserlohn haben Unbekannte aufgebrochen.

Iserlohn Einen Spind im Fitnessstudio an der Seilerseestraße in Iserlohn haben Unbekannte aufgebrochen. Daraus wurde Bargeld eines Mitglieds entwendet.

Ein Spind in der Männerumkleide in einem Fitnessstudio an der Seilerseestraße in Iserlohn ist am Donnerstag, zwischen 08.50 Uhr und 10.45 Uhr, aufgebrochen worden. Aus dem Inneren entwendete der Täter nach Polizeiangaben Bargeld eines Mitglieds.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

