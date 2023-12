Unbekannte sind in Iserlohn in zwei Firmengebäude eingedrungen.

Blaulicht Iserlohn: Unbekannte dringen in zwei Firmengebäude ein

Iserlohn In der Nacht zu Mittwoch haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Firmengebäuden in Iserlohn verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind laut Polizeibericht unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Lünkerhohl eingebrochen. Die Täter zerstörten dafür gewaltsam ein Fenster. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

In derselben Nacht brachen Unbekannte zudem in ein Firmengebäude in der Grüner Talstraße ein. Hier verschafften sich die Einbrecher über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Beute machten die Täter wohl nicht.

Hinweise bitte an die Polizei

In beiden Fällen nimmt die Polizeiwache Iserlohn Hinweise unter 02371/9199-0 entgegen.

