Iserlohn: Unbekannte randalieren vor Kirche an der Wiemer

Iserlohn. An der griechisch-orthodoxen Kirche an der Wiemer in Iserlohn haben Unbekannte randaliert. Dabei beschädigten sie unter anderem ein Fenster.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an der griechisch-orthodoxen Kirche an der Wiemer in Iserlohn randaliert. Unter anderem beschädigten sie eine Lampe, ein Fenster und gepflanzte Blumen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

