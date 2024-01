Iserlohn: Unbekannte schlagen und treten auf Mann ein

Iserlohn Ein am Boden liegender Mann ist in Iserlohn von mehreren Unbekannten angegriffen worden. Das Opfer wurde geschlagen und getreten.

Auf einen am Boden liegenden, stark alkoholisierten Mann ist in Iserlohn eingeschlagen und eingetreten worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der in Herne gemeldete Mann am Ostengraben am Freitag zwischen 2 und 3 Uhr von mehreren Unbekannten attackiert.

Der Mann gab gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten an, er habe sich mit einer Decke in der Innenstadt hingelegt und sei eingeschlafen. In der Nacht seien dann Fremde gekommen und hätten ihn getreten.

Nach dem Angriff wollte er sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn