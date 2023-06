Iserlohn: Unbekannte setzen mehrere Container in Brand

Iserlohn. Polizei und Feuerwehr rückten in Iserlohn zu zwei Bränden aus. Unbekannte legten Feuer in Containern. Es gab Anzeigen wegen Sachbeschädigung.

Zwei kleinere Brände gab es laut Polizei am Samstag, 27. Mai. Um 00.27 Uhr setzten Unbekannte einen Altpapiercontainer an der Arpkestraße in Iserlohn in Brand. Gegen 1.30 Uhr befand sich der Tatort an der Nußbergstraße. Auch hier wurde ein Container in Brand gesteckt. In allen Fällen wurde auch die Feuerwehr aktiv. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Sachbeschädigung.

