Iserlohn: Unbekannte sprayen Graffitis an mehrere Gebäude

In Iserlohn haben Unbekannte an mehreren Gebäuden und einer Haltestelle Graffitis hinterlassen.

Iserlohn. In Iserlohn ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: An Gebäuden und einer Haltestelle wurden illegal Graffitis gesprayt.

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte laut Polizeibericht in Iserlohn gleich an mehreren Orten Graffitis hinterlassen.

+++ Mehr aus Iserlohn: Wie gutes Sterben gelingen kann +++

Die Tatorte lagen an einer Bushaltestelle Friedrich-/Brändströmstraße, an der Hauswand eines Kindergartens an der Gerichtstraße und an einer Mauer im Karnacksweg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und prüft Zusammenhänge. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn