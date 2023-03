Iserlohn. Unbekannte haben in Iserlohn Geräte aus einer Industriehalle gestohlen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Durch ein eingeschlagenes Fenster drangen Unbekannte zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in eine Industriehalle Am Großen Teich in Iserlohn ein. Die Täter entwendeten ein Schweißgerät und einen Winkelschleifer. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

