Iserlohn: Unbekannte stiehlt 65-Jährigen Handy aus Rucksack

Iserlohn. In Iserlohn wurde einer 65-Jährigen ihr Handy aus dem Rucksack gestohlen. Die Tatverdächtige versuchte die Geschädigte erst zu beruhigen.

Eine 65-Jährige war mit ihrem Ehemann am Dienstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, zu Fuß auf der Straße Trift in Iserlohn unterwegs, als sie Bewegung an ihrem Rucksack spürte. Als sich die Geschädigte umdrehte, sah sie eine ca. 30 Jahre alte und ca. 1,60 Meter große Frau hinter sich. Diese entfernte sich mit den Worten „Es ist alles gut“ in der Folge zu Fuß in unbekannte Richtung.

Als die 65-Jährige in ihren Rucksack schaute, stellte sie fest, dass ihr Samsung Handy weg war. Die unbekannte Tatverdächtige hatte braune Haare und trug einen grünen Pullover, eine dunkle Hose und einen grünen Rucksack. Hinweise zur unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

