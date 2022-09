Prügelattacke in Sümmern: Polizei ermittelt Verdächtige

Nach der Prügelattacke in auf einen 17-Jährigen in Sümmern hat die Polizei jetzt zwei Verdächtige ermittelt.

Iserlohn. Nach einer Prügelattacke auf einen 17-Jährigen in Sümmern hat die Polizei jetzt zwei Tatverdächtige ermittelt. Die Ermittlungen laufen weiter.

Zwei Jugendliche sollen am Samstag, 27. August, in Sümmern einen 17-Jährigen verprügelt haben. Die Prügelattacke auf dem Spielplatz am Sportplatz hatte für viel Aufsehen gesorgt, weil dem am Boden liegenden Opfer brutal ins Gesicht getreten wurde. Nach mehr als einer Woche Ermittlungsarbeit ist die Polizei nun überzeugt, dass der junge Mann von einem 18-Jähriger und dessen 17 Jahre alten Freund verprügelt wurde. Entsprechende Informationen der Heimatzeitung bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Der 18-Jährige soll der Haupttäter sein. Die beiden Verdächtigen haben sich aber zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert. Bisher ist nach Polizeiangaben noch niemand festgenommen worden und die Ermittlungen laufen weiter.

Fluchtversuch scheitert an Stacheldrahtzaun

Das spätere Opfer hatte mit zwei gleichaltrigen Freunden auf einer Tischtennisplatte gesessen, als nach ihren Angaben eine zehnköpfige Gruppe auf sie zugekommen sei. Einer aus dieser Gruppe bot ihnen Cannabis an, was sie ablehnten, berichtete die Polizei damals. Anschließend nahmen die Fremden einem der Jugendlichen das Portemonnaie aus der Bauchtasche und zogen Geld heraus. Außerdem versuchten sie, einem anderen 17-Jährigen das Handy zu entreißen.

Darauf kam es zu einem Gerangel, bei dem einer der 17-Jährigen mit der Faust geschlagen wurde. Die Freunde und er flüchteten. Der Jugendliche versuchte vergeblich, über einen Stacheldrahtzaun zu klettern. Als er stürzte, bekam er Tritte ins Gesicht, so der Polizeibericht. Die Freunde konnten schließlich doch entkommen. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

