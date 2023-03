Iserlohn: Unbekannte zerkratzen Audi A3 ringsherum

In Iserlohn zerkratzten Unbekannte ein geparktes Fahrzeug.

Iserlohn. In Iserlohn haben Unbekannte einen parkenden Audi A3 in der Straße Op Schultenkamp zerkratzt. Die Halterin informierte die Polizei.

Ein zwischen Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr in der Straße Op Schultenkamp in Iserlohn parkender Audi A3 ist durch Unbekannte ringsherum zerkratzt worden. Die Halterin stellte die Beschädigungen am Montag, 6. März, fest und informierte die Polizei. Bisher liegen noch keine Erkenntnisse zu möglichen Tatverdächtigen vor.

