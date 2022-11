Iserlohn: Unbekannter beschädigt Fahrzeug bei McDonald’s

Iserlohn. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz von „McDonald’s“ ein Auto beschädigt. Der entstandene Schaden ist nicht gering.

Gleich mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht haben am Freitag und Samstag die Polizei in Iserlohn beschäftigt. Das berichten die Beamten am Sonntagmorgen.

Zwischen Freitag gegen 16 Uhr und Samstag um 11.40 Uhr ist laut Bericht ein auf einem Parkstreifen an der Corunnastraße 4 geparkter Mercedes Sprinter am linken Außenspiegel beschädigt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Am Steinhügel ist zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ein BMW X4 eines 45-jährigen Iserlohners, der am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummern 7 bis 9 geparkt war, am vorderen linken Stoßfänger beschädigt worden. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro.

Pkw auf Parkplatz und im Parkhaus beschädigt

In der Nacht zum Samstag ist zudem zwischen 23 Uhr und Mitternacht an der Raiffeisenstraße 43 ein Pkw beschädigt worden. Der Skoda „CitiGo“ in blau eines 20-jährigen Iserlohner stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants „McDonald’s“, als ein unbekannter Fahrzeugführer das Auto beschädigte und anschließend verschwand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Am Samstag wurde zudem gegen 18.15 Uhr ein Pkw im Parkhaus des Einkaufsmarktes „Kaufland“ am Theodor-Heuss-Ring 11 beschädigt. Der Citröen C3 eines 57-jährigen Iserlohners wurde laut Zeugenaussagen von einer Fahrzeugführerin mit ihrem Mercedes beim Einparken touchiert. Anschließend verließ die Frau zu Fuß die Unfallstelle. Die Schadenshöhe liegt etwa bei 700 Euro.

In allen Fällen entfernten sich die Verursacher sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer etwas beobachtet hat, wendet sich an die Polizei Iserlohn unter 02371/91990.

