Iserlohn: Unbekannter bricht in Fast-Food-Restaurant ein

Die Polizei berichtet von einem Einbruch in ein Fast-Food-Restaurant in Iserlohn.

Iserlohn Am frühen Montagmorgen ist ein bislang unbekannter Täter in ein Fast-Food-Restaurant in Iserlohn eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vermutlich gegen 4.25 Uhr am frühen Montagmorgen brach ein Unbekannter laut Polizeibericht in ein Fast-Food-Restaurant an der Raiffeisenstraße in Iserlohn ein.

Getränke und Bargeld entwendet

Anschließend entwendete er mehrere Getränke sowie Bargeld aus dem Inneren des Restaurants. Zutritt verschaffte er sich zuvor gewaltsam über ein Fenster. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

