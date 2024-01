Iserlohn: Unbekannter schlägt Kleintransporter-Scheibe ein

Iserlohn Ein Unbekannter hat laut Polizeiangaben die Scheibe eines Kleintransporters eingeschlagen, um Wanderschuhe zu stehlen. Hinweise sind erwünscht.

In der Nacht von Freitag, 12. Januar, auf Samstag, 13. Januar, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines am Hohler Weg in Iserlohn parkenden Iveco Kleintransporters ein. Aus dem Inneren entwendete er anschließend neuwertige Wanderschuhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn