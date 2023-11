Iserlohn: Unbekannter stiehlt 17-Jährigem das Smartphone

In Iserlohn ist einem 17-Jährigen in einem Bus von einem Unbekannten das Smartphone gestohlen worden.

Iserlohn. Einem 17-Jährigen wurde laut Polizei am Freitag in einem Bus in Iserlohn das Smartphone gestohlen. Der Täter flüchtete.

Einem 17-jährigen Busfahrgast wurde in Iserlohn am Freitag das Handy geraubt, so berichtet die Polizei. Nach seinen Angaben hielt der Bus der Linie 1 gegen 18.20 Uhr vor der Kaufland-Filiale am Theodor-Heuss-Ring, als von hinten ein Unbekannter gekommen, ihm das Smartphone aus der Hand gerissen habe, ausgestiegen und über die Hauptstraße weggerannt sei.

Der 17-jährige habe die Verfolgung aufgenommen, kam jedoch nach eigenen Angaben nicht so schnell über die stark befahrene Fahrbahn. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Seine Figur wird als „füllig“ beschrieben. Er hatte längere Haare, vorn rechts zu einem Seitenscheitel gekämmt, an den Kopfseiten kurz rasiert, und einen Vollbart. Er trug eine bräunliche oder beigefarbene Kunststoff-Jacke, eine graue Hose und schwarze Schuhe.

