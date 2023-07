Iserlohn: Unbekannter verletzt 26-Jährige an Alexanderstraße

Iserlohn. In Iserlohn wurde eine 26-Jährige in der Nacht zu Sonntag am Fußweg an der Alexanderstraße von einem Unbekannten verletzt. Der Mann flüchtete.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei um 2.25 Uhr zu einem Einsatz am Fußweg an der Alexanderstraße alarmiert. Dort wurde eine 26-jährige Frau mit einer Platzwunde am Kopf aufgefunden.

+++ Auch interessant: 39-Jähriger löst Brandmeldeanlage in Iserlohn aus - Gewahrsam +++

Die alkoholisierte, verletzte Frau war laut Polizei bei deren Eintreffen nur rudimentär ansprechbar und gab an, von einem unbekannten Mann, den sie nicht näher beschreiben konnte, zu Boden gestoßen worden zu sein. Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn