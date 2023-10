Iserlohn: Unbekannter zerlegt Spielhallen-Tür

Iserlohn. Obwohl er Hausverbot hatte, besuchte ein Iserlohner eine Spielhalle. Und dort rastete er am Ende auch noch aus.

Trotz eines mehrfach ausgesprochenen Hausverbots tauchte ein etwa 45 bis 50 Jahre alter Mann am Mittwochabend erneut in einer Spielhalle an der Hans-Böckler-Straße in Iserlohn auf, berichtet die Polizei.

Nachdem ihn die Aufsicht mit Hilfe eines anderen Gastes nach draußen geleitet hatte, sprang er immer wieder mit voller Kraft gegen die geschlossene Tür, so dass die Türscharniere verbogen. Die Tür ließ sich nicht mehr verschließen. Der Betreiber erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung.

