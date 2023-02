Iserlohn: Unbeschädigtes Schloss noch da, E-Scooter weg

Iserlohn. Ein Iserlohner hat vor einer Arztpraxis seinen E-Scooter mit einem Schloss gesichert. Als er wiederkam, war das Schloss noch da – der Roller weg.

Am Donnerstag ist Im Wiesengrund in Iserlohn ein E-Scooter gestohlen worden. Der Fahrer stellte sein Gefährt um 17.40 Uhr im Treppenhaus einer Arztpraxis ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss am Handlauf eines Geländers, so der Polizeibericht.

Als er um 18.15 Uhr zurückkam, hing das unbeschädigte Schloss am Geländer, aber der E-Scooter war weg. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/91990 entgegen.

