Iserlohn und Letmathe: Autos viel zu schnell unterwegs

Iserlohn/Letmathe In Iserlohn und Letmathe gab es in der vergangenen Woche Kontrollen. Dort wurden Autos mit teilweise über 20 Stundenkilometern zu viel geblitzt.

23 Stundenkilometer zu schnell in geschlossener Ortschaft stellte die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Letmathe fest. Das Fahrzeug bewegte sich mit 53 anstatt 30 Stundenkilometern an der Brinkhofstraße.

Dort wurden am Dienstag in der Zeit von 15.30 bis 17.45 Uhr insgesamt 410 Fahrzeuge kontrolliert. 40 davon waren im Verwarngeldbereich und zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen schrieben die Beamten.

19 Autos in Verwarngeldbereich

In Iserlohn, an der Leckingser Straße, wurden am Dienstag ebenfalls in der Zeit von 18.05 bis 19.55 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Ein Fahrzeug fuhr innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 54 statt 30 Stundenkilometern. Insgesamt 190 Fahrzeuge wurden dort kontrolliert. 19 davon waren im Verwarngeldbereich und es gab zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

