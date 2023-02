Zu mehreren Verkehrsunfallfluchten und Unfällen ist es zwischen Freitag und Sonntag in Iserlohn gekommen, so berichtet es die Polizei.

Blaulicht Iserlohn: Unfälle mit Schäden in Höhe von 45.000 Euro

Iserlohn. In Iserlohn ist es zwischen Freitag und Sonntag zu mehreren Unfallfluchten und 13 Verkehrsunfällen gekommen.

Zu mehreren Unfallfluchten und 13 Verkehrsunfällen mit Sachschaden ist es zwischen Freitag und Sonntag in Iserlohn gekommen, wie die Polizei vermeldet. Insgesamt werden die in diesem Zeitraum entstandenen Sachschäden auf eine Höhe von rund 45.000 Euro beziffert.

Größter Posten in dem Polizeibericht ist ein Unfall, der sich am Freitag gegen 13 Uhr an der Baarstraße ereignet hat. Ein 41-Jähriger beabsichtigte mit seinem Fahrzeug auf einen Parkplatz abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten.

63-Jähriger leicht verletzt

Ein nach ihm fahrender 63-Jähriger bremste sein Fahrzeug darum ab. Ein 39-Jähriger übersah die wartenden Autos und versuchte, nach rechts auszuweichen. Hierbei kollidierte er mit dem Wagen des 63-Jährigen, der auf den des 41-Jährigen geschoben wurde. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 19.000 Euro.

Unfallflucht nach Ausparkmanöver

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstagabend an der Seilerseestraße – wohl bei einem Ausparkmanöver. Schaden hier: 1300 Euro.

