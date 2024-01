Iserlohn: Unfall an Dortmunder Straße nach Alkohol-Fahrt

Iserlohn Ein alkoholisierter Hemeraner (43) missachtete eine rote Ampel an der Dortmunder Straße in Iserlohn und fuhr in das Auto eines Altenaers.

Ein 43-jähriger Hemeraner befuhr laut Polizeibericht in der Nacht zu Sonntag um 1.40 Uhr unter dem Einfluss von Alkohol die Dortmunder Straße in Iserlohn in Richtung Innenstadt. Dabei missachtete er eine rote Ampel und übersah einen 22-jährigen Altenaer, der in den Hellweg abbiegen wollte.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Altenaer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher musste zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

