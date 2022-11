Die Polizei nimmt derzeit einen Unfall in der Auffahrt der A46 in Iserlohn in Fahrtrichtung Hagen auf.

Unfall Iserlohn: Unfall in der Auffahrt der A46 in Richtung Hagen

Iserlohn. In Iserlohn kam es zu einem Verkehrsunfall in der Auffahrt Seilersee zur Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hagen. Es kam zu einem Sachschaden.

In Iserlohn ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall hinter der Auffahrt Seilersee der A46 in Fahrtrichtung Hagen gekommen. Wie die zuständige Polizei in Dortmund mitteilt, kam offenbar ein Fahrzeug bei einem Überholvorgang ins Schleudern und prallte erst gegen die Mittelleitplanke bevor es rechts zum Stehen kam.

Eine Person ist dabei leicht verletzt worden. Ob es sich dabei um Fahrer handelt oder einen Beifahrer, ist für die Pressestelle noch nicht erkennbar. Ein Beifahrer blieb auf jeden Fall unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden.

Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über den Seitenstreifen gelenkt, die Auffahrt zur Autobahn hingegen wurde gesperrt. Da Betriebsstoffe auslaufen, musste die Autobahnmeisterei für Ordnung sorgen. Gegen 17.30 Uhr war die Autobahn dann wieder normal befahrbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn