Iserlohn: Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen

Vermutlich durch die Betriebsmittel, die der MVG-Bus auf der Iserlohner Baarstraße verloren hatte, kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall.

Iserlohn. Aus noch ungeklärter Ursache sind am Montag auf der Iserlohner Baarstraße mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren. Was bekannt ist.

Zu gleich mehreren Unfällen ist es am Montagnachmittag an der Iserlohner Baarstraße gekommen. Ein MVG-Bus hatte Betriebsmittel verloren und die Haltestelle am Hemberg stadtauswärts angesteuert.

Ein nachfolgender Pkw musste abgebremst werden. Vermutlich wegen der auf der Straße befindlichen Betriebsmittel konnten weitere Autos nicht rechtzeitig gestoppt werden, so dass es am Ende sieben beteiligte Fahrzeuge gegeben hat. Verletzt wurde niemand, die Fahrzeuge waren nur gering beschädigt. Neben der Polizei war auch die Firma Lobbe im Einsatz.

