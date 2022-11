Polizei Iserlohn: Unfallfahrer flüchtet, Halter will Schaden zahlen

Iserlohn. Nach einem Unfall in Iserlohn flüchtete der Fahrer. Der Halter will vor Ort den Schaden regulieren – nur wer gefahren ist, weiß er nicht.

Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, hat eine 64-jährige Iserlohnerin ihren Pkw auf dem Parkplatz der Kirche an der Hans-Böckler-Straße 48 geparkt, als sie den Gottesdienst besuchen wollten. Währenddessen wurde ihr Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeugführer mit seinem Pkw (Ford Mondeo) touchiert und am Stoßfänger beschädigt.

Der unbekannte Fahrer des Ford Mondeo entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Halter des verursachenden Fahrzeuges, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, war jedoch vor Ort und wollte sich um eine Schadensregulierung bemühen, heißt es im Polizeibericht.

Zum angeblichen Fahrzeugführer konnten keine eindeutigen Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

