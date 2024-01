Iserlohn: Unfallfluchten mit 4500 Euro Sachschaden

Iserlohn Wie die Polizei mitteilt, kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen die jeweiligen Verursache vom Unfallort geflüchtet waren.

In Iserlohn kam es am vergangenen Freitag, 12. Januar, zu zwei Unfallfluchten. Die erste ereignete sich um 7.35 Uhr in der Ziegelstraße. Zum Tatzeitpunkt fuhr ein grauer Ford Fiesta von der Ziegelstraße in Fahrtrichtung Seilerseestraße und musste vor dem Einmündungsbereich an der Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Ein Pkw bog von der Seilerseestraße auf die Ziegelstraße ein und touchierte beim Vorbeifahren den haltenden Pkw. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen hellen Mini Cooper handeln. Das Kennzeichen und die Fahrzeuginsassen sind nicht bekannt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Die zweite Flucht ereignete sich zwischen 18.20 und 19.20 Uhr am selben Tag. Diesmal allerdings in der Sundernallee Höhe Haus Nummer 20. In dem Zeitraum wurde ein am Fahrbahnrand geparkter silber-grauer Citroen Berlingo durch ein unbekanntes Fahrzeug hinten links beschädigt. Auch hier wurde keine Schadensregulierung eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Iserlohn (02371 / 9199-0) oder direkt an das Verkehrskommissariat Iserlohn (02371 / 9199-7102) zu wenden.

