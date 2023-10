Iserlohn: Unfallfluchten verursachen über 3000 Euro Schaden

Iserlohn. Die Polizei vermeldet mehrere Unfallfluchten in Iserlohn. Dabei kam es insgesamt zu einem Sachschaden von 3300 Euro. Hinweise werden erbeten.

Die Polizei meldet zwei Unfallfluchten am Wochenende in Iserlohn. Am Samstag wurde an der Raiffeisenstraße zwischen 8 und 9.30 Uhr der vor dem „Kaufland“ parkende weiße Mitsubishi einer 66-jährigen Iserlohnerin beschädigt. Schaden: 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

+++ Lesen Sie auch: Wird die Iserlohner Seilerseestraße rechtzeitig fertig? +++

Ebenfalls am Samstag gegen 11.50 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein grauer Mercedes-Benz einen geparkten Bus an der Nußbergstraße beschädigte und sich vom Unfallort entfernte. Das Nummernschild des Pkw des Verursachers konnte abgelesen werden. Sachschaden hier: 1300 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn