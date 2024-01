Die University of Europe bekommt erneut einen Deutschen Bildungsaward verliehen.

Bildung Iserlohn: University of Europe erhält erneut Bildungsaward

Iserlohn Die Hochschule University of Europe aus Iserlohn überzeugte in mehreren Kategorien die Jury des Deutschen Bildungswards. Das wurde belohnt

Auf der feierlichen Preisverleihung Anfang November in Berlin nahm Sagi Hartov, Geschäftsführer der GUS Germany GmbH und somit auch der University of Europe for Applied Sciences (UE) den Deutschen Bildungs-Award für die UE entgegen.

Mehr aus Iserlohn

Die Hochschule, die unter anderem einen Campus in Iserlohn betreibt, hat in der Kategorie „Private Hochschulen universell“, als eine der beliebtesten nicht-staatlichen Bildungseinrichtungen sehr gut abgeschnitten. Von insgesamt acht bewerteten privaten Hochschulen belegte die UE in den Bereichen Kundenservice den ersten Platz, für das Preis-Leistungs-Verhältnis und Angebot Platz 2 sowie für Weiterempfehlung den 3. Platz.

Die diesjährigen Gewinner des Deutschen Bildungsawards. Foto: Thomas Ecke / DISQ / ntv / IKZ

Der Deutsche Bildungsaward, der von dem Deutschen Institut für Servicequalität und dem Nachrichtensender ntv verliehen wird, zeichnet die aktuell beliebtesten Einrichtungen und Unternehmen des Bildungswesens aus. In einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. In das Gesamtergebnis von insgesamt 33.242 eingegangenen Stimmen floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucher ein.

Mehr aus Iserlohn

Catja Stammen, eine der Initiatorinnen der Umfrage und Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine sagt: „Der Award steht für Innovation und Qualität in der Bildungslandschaft Deutschlands und würdigt diejenigen, die unser Bildungssystem bereichern.“

„Ich bin sehr stolz, diesen Preis für die UE entgegennehmen zu dürfen. An der UE sind wir stets auf der Suche, die Trends der Zukunft in unsere gegenwärtigen Studiengänge zu integrieren, um so für die Jobmärkte immer einen Schritt voraus zu sein. Diesen innovativen Bildungsgedanken vermitteln wir unseren Studierenden, und diese Auszeichnung zeigt uns, dass wir damit eindeutig richtig liegen,“ sagt Sagi Hartov, CEO der GUS Germany GmbH.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn