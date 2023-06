Iserlohn: Unter Drogen und mit hohem Tempo Unfall gebaut

Iserlohn. Ein 20-Jähriger hat am Samstag in Iserlohn einen Unfall gebaut: Er war viel zu schnell und unter Drogeneinfluss unterwegs.

Unter Drogen stehend und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hat ein 20-jähriger Autofahrer aus Siegen am Samstagmittag einen Unfall in Iserlohn verursacht, berichtet die Polizei am Sonntag.

Gegen 12.40 Uhr wurde er auf der Elisabethstraße aufgrund seiner Geschwindigkeit aus einer Rechtskurve getragen und kollidierte mit dem Wagen einer entgegenkommenden 25-jährigen Iserlohnerin. An beiden Fahrzeugen entstand aber nur leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Da aber der Verdacht bestand, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand, wurde er für einen Urintest zur Polizeiwache gebracht. Der Urinvortest verlief positiv auf Cannabis und Benzodiazepine. Dem jungen Mann wurde außerdem eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr untersagt.

