Iserlohn: Unterstützung für Kinder mit Frühförderbedarf

Iserlohn. Die Lions Iserlohn-Hemendis haben das Heilpädagogik-Projekt an der Grundschule Im Wiesengrund mit einem Betrag von 3200 Euro gefördert.

Sprachbarrieren, Konzentrationsschwäche, aber auch Entwicklungsstörungen der Motorik wie beim Laufen oder Schreiben sind bei Kindern keine Seltenheit. Mit der Einschulung endet für die Jungen und Mädchen das Frühförderprogramm. Hier setzt dann die Kinderlobby mit dem heilpädagogischen Projekt an, denn an den Schulen gibt es einfach zu wenig Förderpersonal für die Probleme der Kinder.

Seit 2005 gibt es an der Grundschule Im Wiesengrund ein Heilpädagogik-Projekt, das einen erfolgreichen Schulstart für Kinder mit Förderbedarf anstrebt. Initiiert wurde das Projekt seinerzeit durch die Kinderlobby Iserlohn, die bis heute jährlich die Finanzierung des Projektes unterstützt.

Förderfonds der Stadt Iserlohn in Finanzierung eingeflossen

Die ersten Jahre hat der Verein die Kosten für die ersten Klassen übernommen, ab dem Jahr 2009 ist dann auch ein Förderfonds der Stadt Iserlohn in die Finanzierung eingeflossen. Fortan übernimmt die Kinderlobby die Kosten für die zweiten Schulklassen, denn „die Probleme nehmen immer mehr zu“, sagt Anne Krolzik Schmidt, die das Projekt seitens der Kinderlobby betreut.

Anja Ihme, Leiterin der Grundschule Im Wiesengrund, ergänzt: „Wir fangen von vorne an. Die Kinder waren nach dem Neustart nach Corona nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse innerhalb einer Gemeinschaft zurückzustellen. Und das ist in einer Gruppe schwierig.“ Einmal in der Woche bekommen Schülerinnen und Schüler bei Bedarf nachmittags eine Förderstunde. Die Spende, die durch den Lions-Club Iserlohn-Hemendis übergeben wurde, ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber dadurch konnte die Arbeit jetzt intensiviert werden.

Benefizkonzert füllt Spendentopf

Ein Benefizkonzert des Lions-Clubs Iserlohn-Hemendis erzielte im Februar eine Gesamtsumme von 3200 Euro für die Kinderlobby. Zusammen mit der Konzertpianistin Susanne Wendel und dem passionierten Pianist Ulrich Frenschkowski spielte Dr. Sigrid Bergenthal im historischen Haus Hemer Werke von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten. Nicht nur über die Einnahmen der Eintrittskarten, sondern auch über große Einzelspenden freuten sich die Veranstalter damals.

Jetzt konnten sich die Vertreterinnen von der Kinderlobby Iserlohn und vom Lions-Club Iserlohn-Hemendis vor Ort direkt ein Bild über die Arbeit der Heilpädagogen an der Grundschule Im Wiesengrund machen. Auf Einladung von Schulleiterin Anja Ihme und ihrer Stellvertreterin Stephanie Ebel konnten im Förderhaus der Schule Einblicke in die pädagogische Arbeit genommen werden.

