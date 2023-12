Betrug Iserlohn: Urteil nach Sozialbetrug in Millionenhöhe

Iserlohn/Hagen Mit Gesellschaften und Konten im Ausland soll ein 54-Jähriger über 1,4 Millionen Euro erbeutet haben. Teile des Geldes stammen von Iserlohnern.

Die große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hagen hat auch den faktischen Co-Geschäftsführer eines in Iserlohngegründeten Pflegedienstes wegen „Vorenthaltens und Veruntreuens von Beiträgen zur Sozialversicherung“ in 18 Fällen zu einer vollstreckbaren Haftstrafe verurteilt.

Mit dem Strafmaß von drei Jahren blieben die Richter allerdings sechs Monate unter dem Urteil für den faktischen Hauptgeschäftsführer des komplizierten Geflechts der über Europa verteilten Unterfirmen des Pflegedienstes: Der deutsche Ableger beschäftigte polnische Pflegekräfte, die über eine Agentur in Breslau angeworben und ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet wurden. Diese Anmeldungen deckten allerdings nur einen kleinen Teil ihrer Tätigkeit ab. Über haushaltsnahe Dienstleistungen bei denselben Pflegepatienten und Zeiten der Rufbereitschaft schlossen sie als angeblich selbständige Kräfte einen zweiten Vertrag mit einer Gesellschaft mit Sitz in Gibraltar ab. Dieser gravierende Teil ihrer Arbeit wurde nicht bei der Sozialversicherung angemeldet. Für ihre Arbeit bekamen die Frauen - je nach Einsatzdauer - zwischen 1100 und 1700 Euro. Dafür lebten sie vielfach in den Wohnungen der Pflegebedürftigen.

Pflegeunternehmen verursacht Schaden in Höhe von über 1,4 Millionen Euro

Die Richter gingen nach einigen pauschalen Neuberechnungen noch von einem Schaden von mehr als 1,4 Millionen Euro für die Sozialkassen aus. Seine Zahlungen wickelte der Pflegedienst über Konten in Lettland und Zypern ab - „um die Geldflüsse zu verschleiern“, erklärte der Vorsitzende. Der Angeklagte und der bereits verurteilte Hauptgeschäftsführer hätten „das Geschäftskonzept gemeinsam entwickelt“ und „sämtliche wichtigen Entscheidungen gemeinsam getroffen“. „Beide Männer waren für das Gesamtkonstrukt verantwortlich.“ Diese Einschätzung beruhte auf Protokollen von Teamsitzungen und dem E-Mail-Verkehr der beiden Geschäftsführer. Die Mitverantwortung des Angeklagten werde auch nicht dadurch geschmälert, dass dieser seinen Lebensmittelpunkt im Tatzeitraum nach Kiel verlegte, um einen ganz anderen Geschäftsbereich aufzubauen. „Die Früchte erntete der Angeklagte weiterhin reichlich.“ Die Richter bezifferten seine Erträge aus dem Pflegedienst auf „weit über 100.000 Euro“.

Ideengeber sei der faktische Hauptgeschäftsführer des Pflegedienstes gewesen. Das ihm gegenüber etwas niedrigere Strafmaß für den jetzigen Angeklagten begründeten die Richter mit dessen „geringerem Tatbeitrag“. Aber auch ihm habe klar sein müssen, dass der „rechtliche Graubereich“, auf den der Hauptgeschäftsführer sich in seinem Strafverfahren zurückgezogen hatte, letztlich ein illegales Firmenkonstrukt umfasste. Es sei beiden Männern nicht darum gegangen, „eine vollständig legale Unterkonstruktion zu finden“.

Die Wahrheitsfindung wurde dadurch erschwert, dass der Angeklagte kein Geständnis ablegte und seinen Beitrag im Tatzeitraum 2014 und 2015 aus seiner Sicht aufklärte. „Die Kammer hat nie eingesehen, warum es nie zu einem Geständnis gekommen ist“, wunderte sich der Vorsitzende. Verteidiger Gerald Goecke konnte das Schweigegebot gegenüber seinem Mandanten im Gespräch mit unserer Zeitung allerdings nachvollziehbar begründen. Er kündigte an, das Urteil vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüfen zu lassen.

