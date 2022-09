Iserlohn: Veranstalter sagen Henkelmann-Tage für Samstag ab

Iserlohn. Vor kleinem Publikum, aber mit guter Laune haben die Henkelmann-Tage begonnen. Am Samstag lässt der Regen aber keine weiteren Konzerte zu.

Jens Dreesmann und seine „Voices of Swing“ sorgten am Freitagabend bei der Eröffnung der Henkelmann-Tage am Poth für gute Stimmung. Leider waren wohl wegen des Wetters nur sehr wenig Zuhörer gekommen, der Regen vom Nachmittag setzte auch pünktlich zur Eröffnung wieder ein.

Gemeinsam mit Markus Maurer (Piano), Sebastian Haase (Bass), Benny Mokross (Schlagzeug) und Peter Sagurna (Saxophon) performte Dreesmann Evergreens wie „Fly me to the moon“ von Frank Sinatra, „It’s only a paper moon“ von Nat King Cole, aber auch Lieder von Roger Cicero wie „Wenn sie dich fragt“. Für Sinatras „New York, New York“ holte sich Dreesmann Unterstützung von Joana Toader und begeisterte das Publikum.

Höhepunkt im Konzertjahr

Die Henkelmann-Tage, die eigentlich auch für Samstag geplant waren, sind der Höhepunkt im Konzertjahr des Hot-Clubs. Dieser betreibt an der Oberen Mühle den Jazzclub Henkelmann, den ältesten, privat geführten Jazzclub Deutschlands. Unterstützung erhält der Hot-Club dabei von Sven Wiedemeyer und seinem „Live Project“ – das kleine Jazz-Festival findet nämlich im Rahmen der „Sommernächte“ statt.

Mit den beiden Tagen sollte auf die Situation des Jazzclubs hingewiesen werden, dem es zur Zeit nicht gut geht. Umso schwerer fiel die Absage: „Ich kann die Durchführung der Veranstaltung aber aufgrund der schlechten Wettervorhersage nicht verantworten“, so Sven Wiedemeyer. Nach Dreesmann spielte noch die „International Big Band 2022.“

