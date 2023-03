Iserlohn: „Vereinte Ukrainer“ feiern Weltfrauentag anders

Iserlohn. Der Verein „Vereinte Ukrainer“ veranstaltete in Iserlohn ein Fest zum Internationalen Frauentag. Das Programm zeigte kulturelle Unterschiede auf.

Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, gleiche Chancen. Jährlich wird am Weltfrauentag auf diverse Missstände in der Gesellschaft zum Nachteil der weiblichen Bevölkerung hingewiesen. Auch der Verein „Vereinte Ukrainer“ in Iserlohn hatte sich dafür ein Programm ausgedacht und in das Lutherhaus geladen. Dort zeigte sich ein überraschend anderer Fokus als in anderen Teilen der Welt.

Rund 90 Gäste waren gekommen, vor allem Mütter und Kinder, um sich das bunte Programm anzusehen, das vorbereitet worden war. Dabei im Fokus: der Nachwuchs. Denn beim Internationalen Frauentag geht es in der Ukraine geht es darum, Mütter, Tanten und Großmütter für ihre viele Arbeit zu danken, die sie tagtäglich leisten, um die Familie in Takt zu halten.

Frauen werden von ukrainischen Kindern gepriesen

Wie Elisabeth Rau vor Ort erklärt, ist die ukrainische Kultur sehr familiär geprägt. Die Mutter kümmert sich um die Kinder und sorgt dafür, dass es der Mann heimelig hat mit frisch gekochtem Essen und einer aufgeräumten Wohnung. „Das sind wir so gewohnt. Es ist der Mittelpunkt unseres Lebens“, sagt Rau. Der Nachwuchs dankte es mit Gedichten und Liedern, die die Frau anpreisen, und mit selbstgemalten Bildern.

Im Anschluss konnten die Kinder unter anderem Lebkuchen bemalen und lernen, wie man Armbänder webt. Über 50 Kinder hatten sich im Vorfeld angemeldet, um die Lebkuchen bemalen zu können.

Weitere Veranstaltung von „Vereinte Ukrainer“ in Iserlohn geplant

Zwei Monate Vorbereitung steckten hinter der Veranstaltung, die mit Kuchen- und Getränkeverkäufen Erlöse für kommende Veranstaltungen generierte. Entsprechend wurde auch der Verein im Vorfeld im Rahmen einer Präsentation vorgestellt, um zu zeigen, dass „Vereinte Ukrainer“ präsent ist und für die Männer, Frauen und Kinder in Iserlohn da ist.

Zwei Mal wöchentlich treffen sich die Vereinsmitglieder und erarbeiten unter anderem Ideen für eine Ostereiersuche, ein Sommerfest und diverse Kurse für Kinder in den kommenden Wochen und Monaten.

