Iserlohn: Verfolgungsfahrt mit gelbem Seat Ibiza

Iserlohn. Ein Iserlohner ist mit seinem gelben Seat Ibiza vor der Polizei geflüchtet, nachdem die Beamten ihn anhalten wollten. Wie er das begründet.

Ein gelber Seat Ibiza fuhr laut Polizeibericht am Donnerstag kurz vor 15 Uhr am Stau vorbei über die Busspur der Iserlohner Baarstraße an einer Kontrollstelle der Polizei vorbei und bog auf die Hembergstraße ab.

Als sich ein Streifenwagen hinter ihn setzte und Anhaltezeichen gab, gab der Fahrer Gas. Die Beamten schalteten Blaulicht und Martinshorn ein, worauf der Fahrer weiter beschleunigte und über die Gegenfahrbahn, links an einer Verkehrsinsel vorbei, in die Immermannstraße abbog. Weiter ging es, zum Teil erneut über die Gegenfahrbahn der Immermannstraße. Dabei beschleunigte der Fahrer auf ein Tempo weit über den erlaubten 30 Stundenkilometern. Mit quietschenden Reifen bog der gelbe Wagen ab in die Claudiusstraße. Dort stoppte der Pkw. Die Beamten legten dem 24-jährigen Fahrer aus Iserlohn Handfesseln an. Auf dem Beifahrersitz saß eine junge Frau. Der Mann sagte, er habe „Panik“ bekommen, als er das Blaulicht hinter sich sah und habe deshalb beschleunigt, erklärte er den Polizeibeamten.

Die stellten seinen Führerschein sicher und untersagten bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen. Außerdem schrieben sie eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit, §315d Strafgesetzbuch). Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise sogar durch den gelben Seat Ibiza gefährdet wurden. Dabei könnte der Wagen durchaus bereits zuvor an anderen Stellen im Stadtgebiet aufgefallen sein. Hinweise werden erbeten unter 02371/9199-0.

