Der vermisste 27-Jährige wurde leblos am Hellweg in Iserlohn gefunden.

Polizei und Feuerwehr Iserlohn: Vermisster 27-Jähriger leblos am Hellweg gefunden

Iserlohn/Letmathe. Der am Donnerstag als vermisst gemeldete Iserlohner wurde am Freitag tot aufgefunden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen bisher nicht vor.

Die Suche nach dem seit Montagabend vermissten 27-Jährigen aus Iserlohn wird eingestellt, teilt die Polizei mit. Er sei nach Zeugenhinweisen am Freitag gegen 14.50 Uhr, leblos im Bereich der Gleise am Hellweg aufgefunden worden.

Es würden bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, so die Polizei. Der Hellweg war im Zuge des Polizei- und Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Der Zugverkehr wurde für die Dauer eingestellt. Der Iserlohner war am Montagabend verschwunden, am Donnerstag hatten ihn seine Angehörigen als vermisst gemeldet.

+++ Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn