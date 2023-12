Kriminalität Iserlohn: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Iserlohn Unbekannte haben versucht, in ein Iserlohner Fahrradgeschäft einzubrechen. Ein Pedelec hing aus dem zerschlagenen Schaufenster.

Im Rahmen der Streife stellten Polizeibeamte am Sonntag gegen 2.40 Uhr eine gesprungene Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts an der Iserlohner Raiffeisenstraße fest. Ein Pedelec hing bereits halb aus dem Loch der Fensterscheibe heraus. Der Täter scheiterte offenbar beim Versuch, es zu entwenden. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn