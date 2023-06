Die Polizei führte in Iserlohn eine Fahndung durch, nachdem zwei Personen vermutlich einen Einbruchdiebstahl versuchten.

Einbruch Iserlohn: Versuchter Einbruchdiebstahl am Westertor

Iserlohn. Zwei Täter versuchten offenbar, die Tür zu einem Haus mit anliegender Gaststätte aufzubrechen. Die Polizei hat Beschreibungen der Männer.

Anwohner am Westertor in Iserlohn hörten laut Polizeibericht am Sonntag, 28. Mai, gegen 2.45 Uhr verdächtige Geräusche von der Straße. Zwei Täter hatten offenbar versucht, die Tür zu einem Haus mit anliegender Gaststätte aufzubrechen. Dies misslang. Die Einbrecher rannten davon.

Die beiden Männer wurden als ungefähr 30 Jahre alt beschrieben. Ein Täter trug eine dunkle Kappe sowie eine dunkle Jacke und floh Richtung Hans-Böckler-Straße. Sein Begleiter trug eine hellere Jacke und eine dunkle Kappe und rannte zur Kluse. Trotz Fahndung konnten keine Verdächtigen mehr angetroffen werden. An der Tür entstand Sachschaden. Nun wird wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt.

