Iserlohn: Verwarngelder bei Kontrollen der Polizei

Iserlohn Die Polizei hat in Iserlohn am Donnerstag am Caller Weg die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Drei Verwarngelder gab es.

Die Polizei hat am Donnerstag am Caller Weg in Iserlohn die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Dort kontrollierte die Polizei von 11.40 bis 12.45 Uhr per Radar 93 Fahrzeuge. Die Beamten verhängten drei Verwarngelder.

Dort lag der höchste Messwert bei 45 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 30.

