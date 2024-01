Iserlohn: Viel los beim Campustag an der FH Südwestfalen

Beim großen Campustag der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn besuchten die Studieninteressierten auch die Labore in der Automotive-Halle.

Iserlohn An der FH Südwestfalen in Iserlohn laufen zurzeit die Wochen der Studienorientierung. Wie Interessierte ihr Wunschstudium finden können.

Der große Campustag der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn ist traditionell eine Startbahn für akademische Träume und Zukunftspläne. Das war natürlich auch in diesem Jahr so. Allerdings wirkten die Pläne der Studieninteressierten dieses Mal außerordentlich konkret. Klar, die meisten hatten die Iserlohner Hochschule noch nie von innen gesehen. Dass sie hier studieren wollen, stand aber bereits ziemlich fest. Der Studiengang eigentlich auch. Und so darf sich die Fachhochschule wohl auf eine echte Premiere freuen. Wahrscheinlich.

Campustag als Herzstück bei Wochen der Studienorientierung

An der Fachhochschule Südwestfalen laufen aktuell die Wochen der Studienorientierung. Herzstück ist der große Campustag. Hier waren am Dienstag alle Türen und Ohren offen, um den Interessierten bei ihrer Studienentscheidung zu helfen. Egal, wie weit sie bei ihrer Entscheidungsfindung auch sein mögen. In diesem Jahr fiel jedoch auf, die Besucherinnen und Besucher hatten ihr Kreuz in Gedanken eigentlich schon gemacht. Die meisten wussten bereits, dass ihr Weg an die Fachhochschule Südwestfalen führen wurde. Sie wollten sich nur vergewissern. Die Hochschule endlich mal von innen sehen. Bei der Arbeit sozusagen.

Großes Interesse an Automotive-Studium

Daniel war aus Hagen nach Iserlohn gekommen. Sein Wunschstudiengang: „Automotive, ganz klar“, sagt der 19-Jährige. Gerade hat er die hochmodernen Labore des Studiengangs gesehen und ist begeistert. „Ich komme auf jeden Fall, mache jetzt mein Fachabi fertig, arbeite nebenher schon als Aushilfe beim TÜV, aber im Herbst geht’s los.“ Bei Sebastian aus Iserlohn liegt der Fall ganz anders. Er ist 39, natürlich längst berufstätig. Nun möchte er parallel studieren und hat sich dafür den berufsbegleitenden Verbundstudiengang Mechatronik ausgesucht. „Ich mache das für mich. Um mich weiterzuentwickeln und mich weiterzuqualifizieren“, sagt er. Von der Hochschule ist er angetan und überrascht. „Hier gibt es sehr viel Hightech, aber man findet auch noch den klassischen Maschinenbau“, so sein erster Eindruck.

Und dann waren da noch Lea und Emilia. Die beiden Schwestern aus Sundern planen etwas, was es an der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn so wahrscheinlich noch nicht gegeben hat. Die Schwestern, wohlgemerkt keine Zwillinge, wollen zeitgleich ins Automotive-Studium starten. Lea ist 22, hat bereits eine Ausbildung hinter sich, möchte nun aber anders abbiegen. Emilia ist 19, steuert auf ihr Abi zu und sich danach direkt auf den Weg an die Iserlohner Hochschule machen. „Wir haben in viele Richtungen überlegt“, sagt Lea, „sind uns jetzt aber ziemlich sicher, dass wir nach Iserlohn kommen.“ „Ja, wir werden das machen“, übernimmt Emilia, „Automotive passt perfekt zu unseren Interessen und nachdem wir jetzt gesehen haben, wie modern hier alles ist, sind wir überzeugt.“

Studienorientierung noch bis Mitte Februar möglich

Wer sich ebenfalls von der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn überzeugen will, hat dazu in den kommenden Wochen noch einige Möglichkeiten. Die Wochen der Studienorientierung laufen bis Mitte Februar.

