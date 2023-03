Der Polizei liegen keine Täterhinweise vor, nachdem in Iserlohn vier Kellerbeschläge gewaltsam geöffnet wurden.

Einbruch Iserlohn: Vier Kellerverschläge in Iserlohn aufgebrochen

Iserlohn. Unbekannte Täter öffneten vier Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses in Iserlohn. Unklar ist bisher, ob etwas gestohlen wurde.

Insgesamt vier Kellerverschläge öffneten unbekannte Täter laut Polizei am Freitag zwischen 14 und 20.15 Uhr gewaltsam im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mendener Straße in Iserlohn. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Täterhinweise liegen nicht vor.

