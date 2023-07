Vier Verletzte forderte ein Streit in Iserlohn.

Gewalttat Iserlohn: Vier Verletzte nach Streit an Friedrichstraße

Iserlohn. Die Polizei ist aktuell an der Friedrichstraße in Iserlohn im Einsatz. Vier Personen sind möglicherweise schwer verletzt.

Die Polizei ist aktuell an der Friedrichstraße unweit der Polizeiwache in Iserlohn im Einsatz. Nach ersten Angaben von Sprecher Christof Hüls ist es in einem dortigen Supermarkt oder davor zum Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Vier Menschen wurden verletzt, möglicherweise schwer.

+++ Lesen Sie auch: Tränenreicher Abschied - BSV-Drüpplingsen-Vorsitzende treten überraschend ab +++

Da der Einsatz noch läuft (Stand 21 Uhr), wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen. Die vier verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Gesundheitszustand ist unklar. Genaueres will die Polizei später bekanntgeben.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn