Iserlohn: Vorfahrt für Radfahrer – Bauarbeiten beginnen

Iserlohn. Auf der alten Bahntrasse von Iserlohn nach Hemer sollen Radfahrer künftig Vorfahrt haben: Jetzt steht fest, wann Bauarbeiten beginnen.

Die Bauarbeiten am Fuß- und Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse von Iserlohn nach Hemer beginnen – sofern das Wetter mitspielt – am kommenden Montag, 27. Februar. Das kündigte die Stadt Iserlohn am Freitag an. Insgesamt werden wie berichtet fünf Querungsstellen des Radweges mit dem vorhandenen öffentlichen Straßennetz so umgebaut, dass der Radverkehr gegenüber dem Straßenverkehr Vorrang hat.

Betroffen sind folgende Straßen: Hardtstraße, An der langen Hecke, Brändströmstraße, Hilbornstraße und Bredenbrucher Weg. Die Arbeiten umfassen Asphalt- und Pflasterbau sowie die Auswechselung von Bordsteinen. Außerdem wird eine entsprechende Markierung und Beschilderung ausgeführt. Die einzelnen Maßnahmen werden nach und nach umgesetzt.

Hardtstraße wird für Arbeiten vollgesperrt

Gestartet wird mit den Baustellen an der Hardt- und Hilbornstraße. Dazu wird an der Hardtstraße eine Vollsperrung mit Umleitungsstrecke und an der Hilbornstraße eine halbseitige Verkehrsführung eingerichtet. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustellen jederzeit passieren.

+++ Mehr aus Iserlohn: Dieses Gymnasium soll erweitert werden +++

Den Auftrag zur Durchführung der Arbeiten hat die Firma Hilgenroth aus Sundern erhalten. Die Gesamt-Baumaßnahme soll nach maximal fünf Monaten abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 395.000 Euro.

Ansprechpartner im Iserlohner Rathaus ist Alexander Sprung. Er ist telefonisch unter 02371 217-2731 oder per E-Mail an alexander.sprung@iserlohn.de zu erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn