Iserlohn: Vorfreude auf Heiligabend auf dem Weihnachtsmarkt

Iserlohn Der Weihnachtsmarkt neigt sich dem Ende zu und die Vorfreude auf die Festtage steigt. So lief der letzte Abend in diesem Jahr.

Am 23. Dezember herrscht traditionsgemäß ein großer Andrang auf dem Weihnachtsmarkt in Iserlohn.

Bei dem nicht enden wollenden Regen in diesen Tagen lag die Vermutung nahe, dass es am Samstagabend deutlich leerer sein würde auf dem Alten Rathausplatz. Von dem schlechten Wetter ließen sich die Iserlohnerinnen und Iserlohnern allerdings nicht abschrecken, denn auch in diesem Jahr strömten sie wieder zahlreich in die Buden und stimmten sich gemeinsam auf die Festtage ein. Für einen trockenen Unterstand sorgten Schirme, die über den Tischen aufgespannt wurden.

Bunter Musikmix von DJ Matthias Janke

Die passende Musik lieferte DJ Matthias Janke, der die Besucher mit einem bunten Programm über mehrere Stunden unterhielt. Der zu Beginn noch eher leere Raum vor der Bühne lockte über den Abend hinweg jedoch immer mehr Menschen an, die den weihnachtlichen Klängen lauschten. Neben den üblichen verdächtigen Weihnachtsklassikern, ging es mit „AC/DC“ auch mal rockiger zu, aber auch der ein oder andere Charthit von Taylor Swift durfte nicht fehlen.

Kurz vor den Feiertagen zog es so Manchen zurück in die Heimat und besonders der letzte Weihnachtsmarkt-Abend bot für sie die Gelegenheit, alte Freunde wiederzutreffen und gemeinsam zu feiern.

