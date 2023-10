Iserlohn: Vortrag zum richtigen Medikamenten-Umgang

Iserlohn. Die Schiller Apotheke in Iserlohn informiert bald über den richtigen Umgang mit Medikamenten. Wo der stattfinden soll und wer eingeladen ist.

Über das Thema „Umgang mit Medikamenten – Hilfestellung durch die Apotheke“ wird Dr. Till Ossenkop von der Schiller Apotheke in Iserlohn am Donnerstag, 19. Oktober, um 15 Uhr referieren.

Die Veranstaltung findet im Forum St. Pankratius, Hohler Weg 48, statt. Der Treffpunkt Frauenkreis der Kfd und die Kolpingsfamilie Iserlohn laden alle Interessierten dazu ein. Die Kolpingsfamilie Iserlohn lädt ebenfalls ein zu einem gemeinsamen Gang über den Hauptfriedhof.

Zum Gedenken an die im ablaufenden Jahr verstorbenen Mitglieder der Kolpingsfamilie werden deren Gräber aufgesucht. Die Teilnehmer werden dort im Gebet oder in einer Meditation verweilen. Pfarrer im Ruhestand Gerhard Althaus wird die Gruppe begleiten. Treffpunkt dazu ist am Samstag, 21. Oktober, um 15 Uhr an der Friedhofskapelle.

