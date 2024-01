Iserlohn: Wann bekommt der Bürgerservice einen neuen Chef?

Iserlohn Seit einem Jahr sollte die Leitung des Bürgerservices in Iserlohn neu geregelt sein. Dass die Stelle nicht ausgeschrieben ist, wundert die SPD.

Der Bürgerservice gehört vielleicht zu den wichtigsten Bereichen einer Stadtverwaltung, schließlich hat jede Bürgerin und jeder Bürger irgendwann einmal damit zu tun. Doch in Iserlohn ist die Bereichsleitung verwaist, obwohl nach SPD-Angaben bereits im März 2022 eine Doppelbesetzung beschlossen wurde. „Warum ist die Stelle nach knapp zwei Jahren noch nicht ausgeschrieben?“, fragt die SPD-Fraktion nun in einer Anfrage an den Bürgermeister.

Nachdem die Doppelbesetzung nicht wie vorgesehen zum 1. Februar 2023 erfolgt war, fragte die SPD im vergangenen Sommer schon einmal nach und erfuhr, dass das Stellenbesetzungsverfahren am 23. März 2023 gestartet war. Doch eine Ausschreibung vermissen die Sozialdemokraten noch immer. Denn Ende Mai 2023 ist der bisherige Bereichsleiter in den Ruhestand getreten. „Bis heute, knapp zwei Jahre nach Einrichtung der Doppelbesetzung und ein Jahr nach Kündigung durch den früheren Mitarbeiter ist die Stelle noch nicht ausgeschrieben“, heißt es in der Anfrage.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die SPD stellt außerdem folgende Fragen an den Bürgermeister: Wann wird die Stelle ausgeschrieben? Bis wann soll sie besetzt sein? Warum wurde das Stellenbesetzungsverfahren erst ein Jahr nach Beschluss und knapp zwei Monate nach dem vorgesehenen Beginn der Doppelbesetzung eingeleitet? Welche Auswirkungen hat die Nichtbesetzung der Stelle für die anderen Beschäftigten und die Arbeitsfähigkeit des – mittlerweile um die Abteilung Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen erweiterten – Bereichs?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn