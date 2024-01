Iserlohn: Wann Sternsinger in den Stadtteilen unterwegs sind

Iserlohn Die Sternsinger sind in den kommenden Tagen im Iserlohner Stadtgebiet unterwegs. In den Gemeinden werden dabei wieder Segenstüten verteilt.

Mit dem Beginn des neuen Jahres ziehen auch in diesem Jahr die Sternsinger durch die Straßen Iserlohns.

Die kommende Sternsingeraktion des Pastoralverbundes Iserlohn steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ und möchte die Bewahrung der Schöpfung und den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur in den Fokus setzen. Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung der südamerikanischen Länder Amazoniens. Dort und in vielen anderen Regionen der Welt setzen sich Partnerorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt wird.

Segenstüten werden verteilt

Für die Aktion 2024 werden Segenstüten an die Menschen verteilt. Die Tüten werden von engagierten Kindern und Familien aus den Kindertagesstätten, den Verbänden und den Erstkommunions- und Konfirmationsgruppen des Pastoralverbundes individuell gestaltet. Sie werden gegen Spende auf Vertrauensbasis in den Kirchen zu den Gottesdienstzeiten zum Mitnehmen ausgelegt. Zusätzlich zu den Segenstüten möchten sich die Gemeinden, abhängig von örtlichen Gegebenheiten, auf vielseitige Weise mit eigenen Projekten für die Aktion einsetzen.

Die Segenstüten liegen in den jeweiligen Kirchen zur Abholung bereit (siehe Infobox). Wer Menschen kennt, die nicht persönlich kommen können, weist der Verbund hin, dass für sie auch weitere Tüten mitgenommen werden dürfen.

An diesen Orten sind die Sternsinger unterwegs

Die Sternsinger der evangelischen Versöhnungs-Kirchengemeinde und Mitglieder der Kinder- und Jugendkantorei Iserlohn sind am 10. Januar von 15.30 bis 17:30 Uhr und am 13. Januar von 11 bis 13 Uhr an verschiedenen Orten in der Innenstadt, unter anderem in zentralen Seniorenheimen anzutreffen.

Die Bezirke der St.-Gertrudis-Gemeinde werden am 7. Januar von den Sternsingern besucht. Der Aussendungsgottesdienst findet um 9 Uhr in der St.-Gertrudis-Kirche statt.

Die Sternsinger der Gemeinde St. Hedwig sind bereits einen Tag vorher, am 6. Januar zwischen 14 und 17 Uhr, unterwegs. In diesen Kirchen werden die Segenstüten dann ebenfalls zur Abholung angeboten.

Orte und Abholzeiten der Segenstüten St. Aloysius – Hohler Weg 44

Projekt: Ernährungsprogramm in Nairobi/Kenia

Nach folgendem Gottesdienst:

So., 7. Januar, 11.15 Uhr Heiligste Dreifaltigkeit – Schulstraße 33

Projekt: Ernährungsprogramm in Nairobi/Kenia

Nach folgendem Gottesdienst:

So., 7. Januar, 9.30 Uhr Heilig Geist – Hans-Böckler-Straße 48

Projekt: Sr. Raphaela, Tansania, Schulbildung – Die Sternsinger e.V.

Zu dem folgenden Gottesdienst:

Sa., 6. Januar, 17 Uhr St. Josef – Friedrich-Kaiser-Straße 28

Projekt: Kindergartenprojekt bei Lifegate, Beit Jala/Palästina

Zu folgendem Gottesdienst:

So., 7. Januar, 9.30 Uhr

Die Bezirke werden anschließend von den Sternsingern besucht.

Anmeldung über die Listen in der St.-Josef-Kirche. St. Michael – Am Sonnenbrink 15

Projekt: Kindermissionswerk, Die Sternsinger e.V.

Zu und nach folgenden Gottesdiensten:

So., 14. Januar, 9.30 Uhr Herz Jesu – Schöneberger Straße 1

Projekt: Kindermissionswerk, Die Sternsinger e.V.

Nach folgendem Gottesdienst:

So., 7. Januar, 11.15 Uhr St. Peter und Paul Schüttholzweg 2

Projekt: Kindermissionswerk, Die Sternsinger e.V.

Zu und nach folgenden Gottesdiensten:

Sa., 6. Januar, 18 Uhr; Sa., 13. Januar, 18 Uhr; Sa., 20. Januar, 18 Uhr Evang. Kirchengemeinde Hennen – Johanneskirche – Ohler Weg 1

In und nach folgendem Gottesdienst:

So., 7. Januar, 10 Uhr Evang. Kirchengemeinde Hennen – Jakobuskirche – Leckingser Straße 175

Projekt: Kindermissionswerk, Die Sternsinger e.V.

In und nach folgenden Gottesdiensten:

So., 7. Januar, 10 Uhr; So. 14. Januar, 10 Uhr; So., 21. Januar, 11 Uhr

Pastoralverbund unterstützt zahlreiche Projekte

Die Gemeinden des Pastoralverbundes Iserlohn unterstützen traditionell zahlreiche Projekte über das gesamte Jahr verteilt. Unter anderem fließen auch die Spenden der Sternsingeraktion in diese Projekte. Auch in diesem Jahr haben sich die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Sternsingeraktion für einen gemeinsamen Spendentopf entschieden. Als Zeichen der Solidarität und der christlichen Nächstenliebe werden alle Spendengelder der Aktion zusammengelegt und dann gleichmäßig vom Kindermissionswerk auf alle Projekte des Pastoralverbundes aufgeteilt.

Wie gespendet werden kann

Es gibt zwei Möglichkeiten: Die Besucher können entweder direkt vor Ort spenden, indem sie den Spendenbetrag bei der Abholung der Segenstüten in den Spendenkorb legen. Der Wunschbetrag kann aber auch direkt überwiesen werden: Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, IBAN: DE39 4726 0307 0034 2801 02 bei der Bank für Kirche und Caritas eG Paderborn unter dem Verwendungszweck „Sternsinger 2024“. Bis zum 21. Januar besteht die Möglichkeit für die Aktion des Pastoralverbundes zu spenden. Nach Ablauf des Aktionszeitraums kann die Spende direkt an das Kindermissionswerk überwiesen werden.

Bei Fragen zur Sternsingeraktion steht der Pastoralverbund zur Verfügung und ist per E-Mail an sternsinger@pviserlohn.de erreichbar.

